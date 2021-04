Smalling e Mkhitaryan, la grande spinta. Corriere dello Sport: "I due ex vogliono farsi rimpiangere"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sullo scontro tra Manchester United e Roma e in particolare sugli ex della sfida, Smalling e Mkhitaryan: "I due ex vogliono farsi rimpiangere". La gara di Old Trafford non sarà come le altre per Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan. Insieme hanno vinto l'Europa League nel 2017. L'armeno ha vestito la maglia degli inglesi dal 2016 al 2018, il difensore invece è stata una vera e propria bandiera dello United, e ha vinto praticamente tutto dal 2010 al 2019, prima dell'arrivo a Roma. Entrambi sono diventati due elementi fondamentali per la Roma che sogna la finale di Europa League, proprio ai danni dello United, grazie anche alla spinta dei grandi ex Smalling e Mkhitaryan.