Sotto il segno di Chiesa. Tuttosport "Leader in campo, fa la differenza con gol e assist"

L'edizione odierna di Tuttosport pone l'accento sul momento di Federico Chiesa, titolando: "Leader in campo, fa la differenza con gol e assist". Andrea Pirlo è stato chiaro: "Ha portato energia, freschezza, fame. E' entrato in punta di piedi perché il salto è stato grande, ma ora è libero di testa e i gol aiutano". In termini numerici il contruìibuto è decisamente importante: sette reti considerando tutte le competizioni, a cui aggiungere quattro assist. Oltre ai numeri però è d'obbligo parlare del peso che sta avendo in campo e ad oggi è decisamente maggiore rispetto ai suoi primi passi in bianconero. E' diventato uno degli elementi fissi della squadra, decisivo per gli equilibri, tra alti e bassi fisiologici quando si hanno 23 anni.