Stasera Atalanta-Juventus. Corriere della Sera: "Una Coppa da duri che riaccende il calcio"

Il Corriere della Sera sottolinea come la finale di Coppa Italia in procinto di disputarsi questa sera sia così piena di emozioni dimenticate che servono occhi nuovi per guardarla: quelli di 4300 spettatori, mai così tanti in uno stadio italiano dopo 15 mesi di pandemia. Di fronte a loro, un grande classico: l'Atalanta, squadra che è una cosa sola con la sua terra, contro la Juventus, la squadra-azienda che rappresenta un popolo vasto e unito in nome delle vittorie.