Stasera in campo l'Italia, l'apertura del Corriere dello Sport: "Vinciamo con gioia"

"Vinciamo con gioia", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Alle 21 torna in campo l'Italia, che sfida la Svizzera all'Olimpico. Mancini di slancio: "Tensione giusta e allegria per fare felici i tifosi". Il c.t. non si nasconde: "Servirà un'Italia perfetta, attenzione al talento di Shaqiri". Per la fascia destra Di Lorenzo parte in pole rispetto a Toloi.

Lazio - "I miei 22 anni indimenticabili": con questo titolo in taglio alto il quotidiano introduce la lettera scritta da Simone Inzaghi, neo-allenatore dell'Inter, a tutto il popolo laziale.

Euro 2020 - Spazio anche ai risultati di ieri in taglio centrale: "Doppio Ronaldo da record, Mbappé trascina la Francia". CR7 nella storia dell'Europeo: doppietta con l'Ungheria e miglior marcatore all-time. Grande prestazione di Mbappé, la Francia supera la Germania all'esordio grazie a un'autorete di Hummels.

Eriksen - "Chris, il selfie della vita", si legge invece in taglio basso. Eriksen posta una foto dall'ospedale e scrive: "Grazie a tutti per l'affetto, devo fare altri esami".