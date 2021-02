Stasera la Roma ospita il Milan, Il Messaggero: "Attacco alle grandi"

"Roma, attacco alle grandi". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero. Questa sera la formazione di Paulo Fonseca scenderà in campo all'Olimpico contro il Milan per il match che chiuderà la giornata. I giallorossi cercano l'acuto contro una big che ancora non è arrivato con l'obiettivo di guadagnare punti e confermarsi al quarto posto in classifica.