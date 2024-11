Tacchinardi: "Juve, se non vinci a Udine è crisi. Faccio fatica a capire dove possa arrivare"

La nuova Juve di Thiago Motta non convince al 100% un ex centrocampista bianconero, vale a dire Alessio Tacchinardi. L'ex mediano è stato intervistato da La Stampa e si è espresso in termini dubbiosi sul rendimento della Vecchia Signora: "Non penso si debba già parlare di crisi, ma credo che possa aprirsi se a Udine continuasse questa inerzia" le sue parole.

Per Tacchinardi questa è una Juve ancora inespressa: "Faccio fatica a capire dove possa arrivare. È l’unica nei 4-5 campionati principali che non si può ancora decifrare, le altre squadre di vertice hanno giù un’identità precisa. Invece la Juve che era partita bene ora è in difficoltà" ha chiosato l'ex giocatore bianconero.