Traballa la panchina della Roma, Il Corriere dello Sport: "Arriva Friedkin e Mou non molla"

La panchina di José Mourinho traballa come non mai e in casa Roma il clima si fa sempre più teso. La Roma è reduce da due ko molto pesanti, il primo in Coppa Italia nel derby contro la Lazio, che ha sbattuto fuori i giallorossi ed è volata in semifinale, mentre il secondo, domenica contro il Milan, ha relegato la squadra di Mou ad un banale nono posto, che non soddisfa piazza e dirigenza, oltre che società. Ma al momento Mou è salvo: non sono attesi ribaltoni nell'immediato, almeno per i prossimi dieci giorni, come scrive il Corriere dello Sport.

Niente esonero prima dell'amichevole in Arabia Saudita

La Roma, infatti, non vuole presentarsi all'amichevole del 24 gennaio a Riyad senza l'allenatore più famoso del mondo. L'assurdo match in terra saudita frutterà 25 milioni ai giallorossi, che non vogliono viaggiare ad Oriente senza l'allenatore più famoso del mondo e grande fonte di attrazione anche per il pubblico arabo. Per questo non sono attese decisione definitive a breve tempo, con dieci giorni che possono giovare a Mourinho e risollevare squadra e ambiente.

Arriva Friedkin

Nel frattempo, Dan Friedkin è pronto al ritorno in Italia e domenica sarà allo stadio, dove probabilmente la squadra verrà sommersa dai fischi al momento dell'annuncio delle formazioni. Il presidente spera che, dopo una serie di partite molto complicate per i giallorossi, i primi turni possano essere favorevoli, contro squadre della parte destra della classifica. Così Mourinho potrebbe dare più serenità all'ambiente e allontanare ogni voce.