TMW Juventus, la mossa per Kolo Muani: nuova proposta al PSG, nodo formula. Le ultime

Sistemata la questione Timothy Weah, e in attesa di sciogliere i nodi legati ad altre cessioni, la Juventus continua a muoversi anche in entrata. Il primo obiettivo del direttore generale bianconero Damien Comolli resta quello di riportare a Torino il centravanti francese Randal Kolo Muani, dopo il prestito nella seconda metà dello scorso campionato di Serie A.

Secondo quanto raccolto da TMW, la Juventus ha fatto sapere al Paris Saint-Germain di essere pronta a mettere un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventi obbligo a determinate condizioni (su tutte, la qualificazione alla prossima Champions League).

Il club francese, da parte sua, vuole la certezza dell’obbligo, con una valutazione che non deve essere inferiore ai 50 milioni di euro per questioni di bilancio (Kolo Muani si è trasferito a Parigi nel 2023 per 75 milioni di euro più 15 di bonus). Il giocatore spinge per tornare in bianconero ed è fuori dai piani di Luis Enrique. La partita si gioca ora su questo tavolo, soprattutto della formula. Nella scorsa stagione, arrivato a gennaio, Kolo Muani ha giocato 22 gare con la Juve, segnando 10 gol, considerando tutte le competizioni in cui sono stati impegnati i bianconeri prima di Thiago Motta e poi di Igor Tudor, tecnico confermato anche per la stagione ormai alle porte dopo il Mondiale per Club giocato negli Stati Uniti d'America.