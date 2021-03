Tre anni dalla scomparsa di Astori. I fratelli al CorSport: "Era il Maradona dei valori umani"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio a Davide Astori a tre anni dalla sua scomparsa con il titolo seguente: "Era il Maradona dei valori umani". In un'intervista bella quanto toccante parlano Marco e Bruno, i fratelli di Davide. Quest'ultimo racconta qualcosa di molto personale: "Era il parere più autorevole, quello che inseguivo in continuazione per le cose importanti. Anzi era il parere che più mi interessava, l'unico che ascoltavo. C'è una vita prima del 4 marzo, ma nel dopo è come se fossi morto anch'io, non una parte di me. Era un ottimo calciatore, non un campione mondiale, ma era il Maradona o il Pelé dei valori umani. Era fortemente empatico. I fiorentini sono pieni di passione, Davide è rimasto quando tutti sono fuggiti, la Fiorentina aveva imposto su di lui la ricostruzione. Firenze l'ha adottato, l'ha sentito suo".