Tutti vogliono Reijnders: il Barça prima, ora il Manchester City ma lui vede solo rossonero

Il Milan si gode un Tijjani Reijnders versione mediano tuttofare e che fa gola anche ai grandi club d'Europa. Il centrocampista olandese, in gol nell'ultima vittoria dei rossoneri contro il Monza, è diventato sempre più decisivo nei meccanismi rossoneri. La notizia dei suoi gol non è arrivata solo ai tifosi del Milan ma anche ai grandi club d'Europa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, prima di arrivare al Milan l'ex AZ era corteggiato dal Barcellona mentre oggi ha messo gli occhi su di lui il Manchester City di Pep Guardiola con il suo valore che nel frattempo è raddoppiato e "con Reijnders pronto alla stessa mossa dell’estate 2023: scegliere, di nuovo, il Milan. Con contratto rinnovato al 2030 e ingaggio attuale da 1,6milioni moltiplicato almeno per due".