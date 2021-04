Una poltrona (Champions) per due. Corriere dello Sport: "Juve e Milan, caduta big"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione in casa Milan. Il Diavolo ha paura di non arrivare in Champions League e di dover ricominciare ancora una volta tutto da zero. Il calendario sicuramente è tra i più difficili, ma a preoccupare è la squadre che è sulle gambe, svuotata, stanca, prevedibile ed impaurita. La difesa ha subito 41 gol, reparto peggiore tra le prime 5, e si sono involuti sia Tomori che Theo Hernandez. Contro il Benevento però tornerà Ibrahimovic, fondamentale quando gioca perché segna e perché mancano le alternative. Doveva esserla Mandzukic, ma si è rivelato un flop per ora.