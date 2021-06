Una Spina nel fianco. Il Messaggero: "Leonardo è l'attaccante aggiunto dell'Italia"

Spina di nome e di fatto. Il soprannome affibbiatogli affettuosamente da Mancini è più che calzante, perché Leonardo Spinazzola, uomo partita venerdì contro la Turchia, è semplicemente l'uomo in più. Non è un caso - sottolinea Il Messaggero - che i gol di Immobile e Insigne siano sbocciati lì. Se il c.t. potesse lo metterebbe sotto una campana di vetro, perché quando l'ex Juve sta bene è sempre in grado di fare la differenza. L'Italia ha scommesso su di lui, addirittura più della Roma che, su idea di Petrachi, lo scaricò dopo nemmeno sei mesi. L'allora d.s. trovò un'intesa con l'Inter per uno scambio con Politano, affare che poi non andò in porto per il dietrofront al fotofinish di Marotta. Ora lo rimpiangono pure a Torino, dove lo sacrificarono sull'altare della plusvalenza con Luca Pellegrini.