Undici metri di felicità. Corriere dello Sport: "Italia in finale, il sigillo è di Jorginho"

vedi letture

La notte più dolce, in quella che è stata una serata quasi autunnale, a Londra. Dove la Nazionale è andata oltre sé stessa, superando la Spagna dopo il tormento e l'estasi dei calci di rigore. Ora è finale, come solo Mancini - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - credeva. La firma decisiva, com'è giusto che sia, l'ha messa Jorginho, "sempre più Pallone d'Oro". Pur avendo rischiato come non mai di uscire, l'Italia può godersi questo traguardo. E questa conoscerà la sua avversaria (Inghilterra o Danimarca) nell'ultimo atto di Wembley.