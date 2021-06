Verso la Svizzera. Il QS: "Mancini conferma il blocco azzurro. Amarcord laziale con Petkovic"

Il QS rimarca il ritorno di Vlad Petkovic all'Olimpico per l'incontro con gli azzurri di... Roberto Mancini, amarcord tra laziali. Match che per l'Italia potrebbe già essere decisivo per il passaggio del turno. Sembra che tra i titolari visti venerdì con la Turchia, possa non farcela solo l'acciaccato Florenzi, al quale subentrerà Di Lorenzo.