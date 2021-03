Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Con la pandemia risalta la stupidità di tanti presidenti"

vedi letture

Duro attacco di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo la farsa di Lazio-Torino e la decisione dell'Assemblea di Lega di non rinviare la partita: "Con la pandemia risalta la stupidità di tanti presidenti" scrive il direttore del Corriere. "Neppure la pandemia ha guidato i presidenti a comportamenti consoni alla gravità del momento. Gravina e Dal Pino erano favorevoli al rinvio ma i presidenti hanno scelto che si doveva giocare per rispetto assoluto del protocollo. La Lega di A è la sublimazione delle riunioni di condominio: chi abita a piano terra fa di tutto per non pagare l’ascensore che sale fino al decimo e, conoscendo i suoi polli, pensa le cose peggiori degli altri condomìni", le parole di Zazzaroni.