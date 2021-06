Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Mamma gli azzurri. L'Italia di Mancini è vivissima"

"Mamma gli azzurri. L'Italia di Mancini è vivissima", titola stamane Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. "E' toccato ai turchi stavolta prendersi un bello spavento prima di partire per Baku. Li abbiamo travolti e sorpresi, ed i nostri hanno sorpreso noi: attacchi in continuazione, ma senza fretta, sbattendo per un tempo contro il muro rosso e passando per tre volte nella ripresa. Viva gli azzurri e viva l'Italia, che non presenta un fuoriclasse mondiale ma che sa riconoscersi nei migliori giocatori del Sassuolo. E' viva, vivissima, l'Italia di Mancini, il cui fantasista è sulla fascia e si chiama Spinazzola. Un'Italia che sbloccata la gara si è esaltata negli spazi. Per ora ci godiamo il 3 a 0, questi istanti di superiorità. Ne avevamo davvero bisogno", scrive il direttore del Corriere dello Sport.