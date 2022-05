Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Mourinho senza rinforzi potrebbe lasciare la Roma"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Mourinho senza rinforzi potrebbe lasciare la Roma" Il direttore del quotidiano romano ha parlato della vittoria della Roma sul campo del Torino che è valsa la qualificazione in Europa League dei giallorossi e più in generale del cammino di Mou e dei suoi in questa stagione ma non solo. Si parla anche del futuro, con Mou che ora chiede uno sforzo alla proprietà: "Non è più questione di Europa o non Europa, per la Roma e la sua gente, ma di permanenza e soddisfazione di un allenatore di caratura mondiale che punta esclusivamente ai grandi traguardi: ho infatti il sospetto che se a luglio non ottenesse un miglioramento dell’organico José potrebbe addirittura pensare di andarsene e per il club, che ha appena riconquistato nuova credibilità e consensi internazionali, sarebbe una tragedia" scrive il direttore. E intanto Francesco Totti gli ha servito un assist straordinario: "caldeggiando pubblicamente l’arrivo di Dybala, ha investito del compito i Friedkin e Tiago Pinto".