Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Pallotta, stai sereno. Molto più presente oggi che prima"

"Pallotta, stai sereno". Ivan Zazzaroni titola così il fondo proposto oggi sul Corriere dello Sport, di cui uno stralcio è visibile in prima pagina: "Pallotta, non rompere. O, come scrivi nei tuoi amabili messaggio: "Don't bust our balls". L'ex padrone della Roma, che l'ha tiranneggiata come un Weinstein qualsiasi, si è messo a cinguettare compulsivamente nonostante nessuno ne avvertisse il bisogno. E' molto più presente oggi, purtroppo, di quando possedeva la maggioranza delle azioni".