Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "UEFA, siamo capaci di uscire anche da soli"

Nel consueto editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni esprime un giudizio piuttosto pungente sugli errori arbitrali che negli ultimi giorni hanno penalizzato le italiane in Europa: "Desidero ricordare all'UEFA e al suo designatore (in tribuna a Bergamo) Roberto Rosetti (italiano: dagli amici mi guardi Iddio) che dall'Europa siamo in grado di uscire da soli, non è necessario che ci venga continuamente indicata la porta. Abbiamo già i nostri guai - si legge -, i nostri difetti, le nostre incoerenze, evidenziate dall'atteggiamento che teniamo in campo: le squadre italiane giocano lavorando, con le tensioni, il peso e gli effetti che ne derivano, le altre si divertono".

Il direttore evidenzia la tendenza delle italiane che non riescono a superare lo scoglio della fase a gironi a incoraggiare "quella sorta di condivisione del dolore che porta a indicarle 'finalmente libere' di puntare allo Scudetto". Riferimento nemmeno troppo velato all'Inter, tanto per rimanere a questa stagione. "E poi, non dimentichiamolo, siamo il torneo dei grandi vecchi - prosegue Zazzaroni -. Il capocannoniere ha appena compiuto 36 anni eppure dai suoi slanci dipendono i destini della Juve". A detta del noto giornalista, il giudizio di Capello, secondo il quale la Serie A non sarebbe un campionato allenante, è centrato: quando i big del campionato italiano si misurano con le squadre europee finiscono spesso e volentieri per ridimensionarsi.