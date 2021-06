Zazzaroni sul CorSport: "Questa Italia è il Mancio Football Club"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport elogia l'Italia "Questa Italia è il Mancio Football Club". Secondo il direttore del Corriere, questa Italia è meno forte di Francia, Germania e Belgio, non ha il top player assoluto come può essere Cristiano Ronaldo, ma ha spirito di squadra come quella di Conte nel 2016, compattezza, ed è già agli ottavi. Impossibile non esaltarsi di fronte a questa Italia: "L'ascensore emotivo fa parte della nostra natura. Questa Nazionale gioca come un club, il Mancio Football Club. Non l'abbiamo ancora vista sul serio, non ne abbiamo bisogno. Non si tratta di crederci ma di stare al gioco: di vivere appieno e con gioia un momento raro".