7 nomi per 4 maglie, come cambia la difesa della Juve: Gatti e Kalulu nuova coppia titolare

636 minuti giocati fino a questo momento, sempre titolare e mai sostituito. Il ruolino di marcia di Gleison Bremer è (era) di quelli deluxe. Il perno della difesa della Juventus, l'insostituibile di Thiago Motta in un reparto fino ad ora capace di subire solamente 3 gol in 8 partite disputate. Insomma, anche i numeri confermano quanto sia importante il brasiliano per la Juventus, per questo il grave infortunio accusato dal brasiliano rappresenta come non mai una tegola pesantissima per la Juve e per Thiago Motta, che come detto dovranno rinunciare al brasiliano per almeno 6 messi (ma probabilmente saranno di più).

Cosa succede adesso? No agli svincolati

Per affrontare una stagione piena di impegni tra campionato e coppe, ad ogni modo, la Juventus non attingerà al mercato degli svincolati. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, il club bianconero non pensa e non penserà di inserire un nuovo elemento in rosa prima di gennaio. Eventualmente, se verrà valutato l'opzione di un innesto, questa non arriverà prima della sessione invernale di calciomercato. In pratica, avanti con gli attuali giocatori della rosa fino a gennaio.

7 nomi per 4 maglie

Kalulu, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Savona. Sette nomi per quattro maglie, la Juventus dunque riparte da qui: gioco forza puntando sulla duttilità dei suoi calciatori. Con l'assenza di Bremer, la nuova coppia di centrali titolari della difesa a quattro di Thiago Motta sarà formata da Gatti e Kalulu. Alle loro spalle Danilo e Cabal, col capitano che può essere dirottato ovviamente anche sulla corsia di destra. Una fascia, quella destra, che di fatto - al di là di Cambiaso - vede come unico terzino di ruolo il baby Savona, già lanciato titolare a sorpresa alla seconda di campionato a Verona. Sulla fascia mancina, oltre a Cambiaso, spazio a Rouhi.