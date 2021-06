8 milioni più 2 di bonus, così il PSG ha convinto Hakimi. Attesa per il rilancio decisivo

Achraf Hakimi è molto vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain. In giornata vi abbiamo raccontato di un accordo raggiunto tra il laterale marocchino e il PSG che ha messo sul piatto un contratto di cinque anni da 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Si attende ora il rilancio per ciò che riguarda il prezzo del cartellino: la prima offerta presentata all'Inter (respinta) del PSG è stata di 60 milioni di euro, ma da Parigi sono pronti a rilanciare e a chiudere l'affare in pochi giorni: 70 milioni di euro più bonus è l'offerta giusta per mettere tutti d'accordo. E permettere ad Hakimi, un anno dopo il suo trasferimento all'Inter, di proseguire la sua carriera a Parigi.