Abraham e Dybala, a Roma sta nascendo l’attacco dei due re

A Roma c’è spazio per i due re. Abraham lo aveva già detto in tempi non sospetti, ora stanno arrivando anche le conferme dal campo e martedì sera i 60mila spettatori dell’OIimpico hanno potuto godere dello spettacolo del tandem d’attacco composto da Tammy e Dybala. E se qualche giorno prima a Torino era stata la Joya a rifinire per il primo gol stagionale dell’inglese, contro il Monza è andata esattamente al contrario. La prima rete dell’argentino in giallorosso, porta anche la firma di Abraham con la sponda di testa che lancia in velocità il 21 giallorosso a conferma di un feeling che sta nascendo in campo, ma anche fuori.

Ancora negli occhi dei tifosi, infatti, il gesto di Tammy al momento del cambio all’Allianz Stadium. “Paulo, Paulo” gli urla Abraham mentre Dybala esce, poi il bacio lanciatogli con la mano a ringraziarlo per l’assist dell’1-1 con la Juventus. Con l’Udinese alla Dacia Arena toccherà ancora a loro perché davanti Mourinho dopo gli infortuni di Zaniolo ed El Shaarawy, ha gli uomini contati. Belotti, infatti, deve ancora mettere minuti nelle gambe e può essere una soluzione a gara in corso, mentre Dybala e Abraham sono usciti prima del triplice fischio martedì sera proprio per riposare in vista dei tanti impegni che ci saranno da qui alla pausa del Mondiale dove entrambi poi sperano di essere protagonisti, chi con l’Inghilterra e chi con l’Argentina.