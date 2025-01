Abraham vuole restare al Milan, Saelemaekers alla Roma: club al lavoro. Altra contropartita?

I due derby giocati tra domenica e lunedì, rispettivamente all'Olimpico e a Riyad, hanno portato nuove riflessioni in casa Milan e Roma sullo scambio in prestito di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Un'operazione nata in extremis ad agosto, senza obblighi di riscatto, ma che oggi potrebbe rivelarsi conveniente per entrambe le società, tanto da ipotizzare una soluzione definitiva.

L'idea di un riscatto reciproco non è semplice, ma nemmeno impossibile: occorrerà trovare un accordo sulle valutazioni economiche dei due giocatori, rispettando le esigenze di bilancio di entrambe le squadre. Un'intesa potrebbe arrivare anche grazie alla volontà dei calciatori, che sembrano trovarsi bene nei rispettivi nuovi ambienti.

Da segnalare l'interesse del Milan per Bryan Cristante, attualmente fermo per infortunio. Il centrocampista della Roma, considerato cedibile, potrebbe rappresentare un'ulteriore chiave di scambio in eventuali trattative future. La prossima estate sarà decisiva per delineare i contorni di queste operazioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.