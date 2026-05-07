Accontentarsi della mediocrità, subire distacchi siderali: il Milan di Red Bird ha una costante

C'è una costante nel Milan dell'era Red Bird: accontentarsi di obiettivi secondari - almeno per la storia del club - e finire a distanza siderale dalle rivali. Non esattamente un grande biglietto da visita. Da quando Gerry Cardinale è subentrato a Elliott, e Giorgio Furlani a Ivan Gazidis, i rossoneri non hanno mai realmente lottato per lo Scudetto e, al massimo, hanno puntato alla Champions League. Di seguito il dettaglio:

STAGIONE 2019-20

JUVENTUS: scudetto, 83 punti

INTER: secondo posto, 82 punti

MILAN: Serie A: 6° posto, 66 punti (17 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2020-21:

INTER: : scudetto, 91 punti

MILAN: secondo, 79 (12 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2021-22

MILAN: scudetto, 86 punti

INTER: secondo, 84 punti (-2 punti)

STAGIONE 2022-23:

NAPOLI: scudetto, 90 punti

INTER: terza, 72 punti

MILAN: quarto, 70 punti (20 punti dallo scudetto, vai in Champions per penalizzazione Juve. Semifinale di Champions League persa con l’Inter).

STAGIONE 2023-24

INTER: scudetto, 94 punti

MILAN: secondo, 75 (19 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2024-25

NAPOLI: 82 punti, scudetto

INTER: 81 punti, secondo

MILAN: 63 punti, ottavo posto (19 punti dallo scudetto)

STAGIONE 2025-26 (in corso)

INTER: 82 punti

NAPOLI: 70 punti

MILAN: 67 (15 punti alla 35ª giornata)

La somma è semplice: i punti di ritardo accumulati dall'Inter sono 80, 102 quelli dallo Scudetto. Praticamente un disastro. Le ambizioni fortificate di cui parlava Furlani una volta preso il posto da amministratore delegato si sono sgretolate quasi subito, davanti a scelte scellerate e a fatti che non hanno mai confermato le parole della società.