Accordo Joao Mario-Sporting, manca quello con l'Inter: ballano un paio di milioni

vedi letture

Joao Mario vuole rimanere allo Sporting, lo Sporting vuole che Joao Mario resti. Arrivato nel club portoghese lo scorso ottobre, il centrocampista - tra gli artefici della cavalcata vincente della squadra di Ruben Amorim in Primeira Liga - ha raggiunto l’accordo per un nuovo contratto dalla durata di 4 anni. Come riporta A Bola, è stata decisiva la volontà del calciatore di abbassarsi lo stipendio. Adesso, però, i Leoes dovranno sedersi a trattare con l’Inter per acquistarne il cartellino in maniera definitiva: i nerazzurri chiedono 10 milioni di euro ma sono disposti a scendere anche ad 8, a patto che vengano pagati in una unica tranche. Soldi che andrebbero a comporre quel gruzzoletto utile per sistemare il bilancio come chiesto da Zhang.