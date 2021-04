Accostato anche all'Inter, il difensore Ginter allontana le voci: "Posso restare al 'Gladbach"

Matthias Ginter sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con il Borussia Monchengladbach, tanto da attirare su di sé l'attenzione di diversi club in giro per l'Europa. Tra questi, secondi diversi media esteri, ci sarebbe anche l'Inter. Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il classe '94 ha commentato così le voci che riguardano il suo futuro: "Se resterei anche in caso di mancata qualificazione in Champions? Tutti vogliono giocare in Europa, ma ci sono anche altri fattori da considerare: sono assolutamente aperto all'idea di restare qui anche l'anno prossimo", le parole riportate da L'Interista.it.