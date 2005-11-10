TMW Acerbi e De Vrij contro Chivu: gruppo Inter molto unito, finché qualcuno non va via

Le recenti dichiarazioni dei due difensori centrali, due 'pupilli' di Simone Inzaghi, usciti dall'Inter lo scorso 30 giugno avevano nel mirino Chivu.

Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono stati due colonne dell'Inter degli ultimi anni, soprattutto di quelli trascorsi agli ordini di Simone Inzaghi in panchina, con cui di fatto sono stati entrambi dei titolarissimi e punti fermi. Uno scenario che non si è poi riproposto tale e quale con il successore Chivu, anche alla luce dello scorrere del tempo - hanno rispettivamente 38 e 34 anni - fino ad arrivare all'addio di entrambi a parametro zero lo scorso 30 giugno, con l'olandese che nel frattempo ha anche trovato una nuova squadra, il Panathinaikos in Grecia.

De Vrij: "All'Inter giocavo poco"

A stupire qualcuno, è stata la rapidità con cui entrambi hanno fatto passare un certo tipo di messaggi. Cominciando, se si procede in ordine temporale, dall'olandese, subito dopo la firma con il Pana, De Vrij si è lasciato andare a un'ammissione: "Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo, l'anno scorso non ho giocato molto". Il segreto di Pulcinella direbbe qualcuno, ma se dichiarato dal diretto protagonista ha tutto un altro valore. Di fatto, l'ultimo anno è costato a De Vrij la possibilità di partire per i Mondiali con la nazionale del suo paese, l'Olanda.

Acerbi contro Chivu, ma più sottile

Oggi invece sono arrivate le dichiarazioni di Acerbi, meno diretto ma egualmente efficace nel far trasparire un rapporto mai decollato con Chivu. E descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungerne altre per circoscrivere il tema: "Io giocavo, lui allenava". Anche Acerbi, come De Vrij, era un 'inzaghiano' d'acciaio: entrambi lo hanno avuto sia alla Lazio che all'Inter, tutti e due nel momento dell'addio del tecnico si sono visti declassati fino a diventare dei panchinari. Almeno per i big match, visto che nelle occasioni che contavano Chivu ha sempre usato il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni.