Ufficiale
Ascoli, rinnovo di contratto biennale con opzione per Andrea Silipo
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Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica con soddisfazione il rinnovo del contratto di Andrea Silipo fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno.
Andrea Silipo, la carriera
Giunto alla sua terza stagione in maglia bianconera, Silipo ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel percorso del Picchio, chiudendo l’ultima annata con tre reti e cinque assist. Tra i gol realizzati, resterà nella memoria quello messo a segno nella finalissima che ha sancito la promozione dell’Ascoli in Serie B.
Il Club è orgoglioso di proseguire il proprio cammino insieme ad Andrea, al quale augura di continuare a raggiungere i più prestigiosi traguardi della sua carriera in maglia bianconera.
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