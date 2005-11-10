Ufficiale
Reggiana, Maggio saluta: cessione onerosa a titolo definitivo al Ravenna
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Reggiana "comunica la cessione onerosa a titolo definitivo al Ravenna del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Maggio.
L’esterno offensivo ha vissuto in granata la stagione 2024/25 totalizzando 20 presenze in Serie B, con 2 gol e 1 assist. Nel campionato appena concluso, Maggio ha vestito in prestito la maglia del Crotone.
La società lo ringrazia per quanto espresso indossando la maglia della Reggiana e augura un affettuoso in bocca lupo per la nuova avventura".
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