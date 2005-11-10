Ufficiale
Reggiana, arriva dal Lecco il difensore Matteo Battistini. Contratto di durata biennale
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Matteo Battistini è un nuovo calciatore della Reggiana e firma in granata un contratto di durata biennale.
Matteo Battistini, la carriera
Difensore centrale di piede destro, classe ’94, vanta oltre 300 presenze in Serie C con le maglie di Carrarese, Piacenza, Pro Patria, Crotone e Lecco. Con il club biancazzurro, di cui veste i colori dall’agosto 2021, conquista una promozione in Serie B e mette insieme 147 presenze con 6 gol nell’arco di cinque stagioni.
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