Ufficiale Union Brescia, arriva a titolo definitivo dal Piacenza il portiere Leonard Kolgecaj

Union Brescia comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Piacenza Calcio 1919 le prestazioni sportive del portiere Leonard Kolgecaj.

Leonard Kolgecaj, la carriera

Nato l’8 marzo 2008 e di nazionalità albanese, Kolgecaj è cresciuto nel settore giovanile del Brescia Calcio, dove ha compiuto l’intero percorso di formazione prima del trasferimento al Piacenza. Nell’ultima stagione ha maturato la sua prima esperienza tra i grandi in Serie D, difendendo i pali della formazione emiliana in 12 occasioni tra campionato e Coppa Italia Serie D. Nel complesso ha incassato 11 reti, mantenendo la porta inviolata in tre gare.