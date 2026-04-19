Inter, Acerbi a un passo dall'addio. Si pensa a una proposta di rinnovo per De Vrij

L’Inter pianifica il futuro partendo dalla difesa, tra conferme e possibili addii. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è intenzionato a proporre un rinnovo di breve durata a Stefan de Vrij, in scadenza il prossimo 30 giugno.

La società è soddisfatta del rendimento del centrale olandese, che sotto la guida di Cristian Chivu ha garantito affidabilità e continuità quando chiamato in causa. Ora però la decisione finale spetterà al giocatore, che a 34 anni è chiamato a una scelta importante: proseguire la sua avventura a Milano oppure accettare una delle offerte arrivate dall’estero negli ultimi mesi.

Situazione diversa invece per Francesco Acerbi. Sempre secondo Romano, il suo addio appare ormai certo: il difensore dovrebbe lasciare l’Inter dopo quattro stagioni, chiudendo un ciclo importante in nerazzurro.

Due scenari opposti che delineano la strategia del club: da una parte la volontà di trattenere un elemento ritenuto ancora utile, dall’altra l’esigenza di rinnovare gradualmente il reparto difensivo in vista delle prossime stagioni.