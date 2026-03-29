TMW Inter, sarà rivoluzione in difesa: Barça in pressing per Bastoni, tutti i nomi in uscita e in entrata

Che la rivoluzione abbia inizio. Sarà un mercato con diversi movimenti in entrata e in uscita per il club di viale della Liberazione. Per quanto riguarda il capitolo cessioni da registrare il forte pressing da parte del Barcellona per Alessandro Bastoni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti in causa stanno già parlando insieme di futuro.

Le altre uscite

Quella del centrale della Nazionale italiana però non sarà l'unica partenza per quanto riguarda il pacchetto arretrato che sarà destinato a cambiare volto. In uscita ci sono anche Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian mentre ci sarà da capire quale sarà il destino anche di Carlos Augusto, difensore che può ricoprire sia il ruolo di braccetto che di esterno a tutta fascia.

I nomi in entrata per i nerazzurri

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, i primi nomi ai quali sta già lavorando la dirigenza sono quelli di Oumar Solet di proprietà dell'Udinese e Mario Gila della Lazio, per cui è previsto un derby con il Milan. I contatti sono in fase avanzata per entrambi i giocatori. Sul taccuino c'è anche Tarek Muharemovic del Sassuolo ma il 50% della rivendita alla Juventus lascia sempre aperto in primis un futuro in bianconero per il giocatore.