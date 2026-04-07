Addio Lucescu, profeta all'estero: la Top 11 dei migliori giocatori lontano dall'Italia
La carriera di Mircea Lucescu è stata senz'altro più fortunata all'estero che in Italia. Per lui parlano soprattutto le coppe europee vinte alla guida di Galatasaray e Shakhtar Donetsk. Escludendo pertanto le squadre italiane allenate, guardiamo le stelle più lucenti sotto la gestione del tecnico rumeno, ipotizzando un modulo 4-1-4-1 dove a malincuore abbiamo dovuto rinunciare a diversi giocatori, come Elano e Tymoshchuk:
Claudio André Taffarel (Galatasaray, 44 presenze)
Darijo Srna (Shakhtar Donetsk, 463 presenze e 45 reti)
Gheorghe Popescu (Galatasaray, 46 presenze)
Dmytro Chygrynskiy (Shakhtar Donetsk, 189 presenze e 16 reti)
Razvan Rat (Shakhtar Donetsk, 267 presenze e 10 reti)
Fernandinho (Shakhtar Donetsk, 284 presenze e 53 reti)
Willian (Shakhtar Donetsk, 221 presenze e 37 reti)
Gheorge Hagi (Galatasaray, 37 presenze e 13 reti)
Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk, 106 presenze e 44 reti)
Douglas Costa (Shakhtar Donetsk, 203 presenze e 38 reti)
Jardel (Galatasaray, 43 presenze e 34 reti)
