Addio United, Casemiro chiaro: "Decisione presa definitiva". Un'italiana spera nel colpo?

Casemiro non torna indietro. La scelta di lasciare il Manchester United al termine della stagione è cosa fatta, nella speranza di riportare il club dove merita e quantomeno a competere in Champions League. Ma il centrocampista brasiliano, che sta vivendo l'ultimo periodo di giovinezza sotto la guida di Michael Carrick, il prossimo 30 giugno andrà in scadenza e si ritroverà free agent. Ergo, qualsiasi club si potrà fare avanti e tentare di ingaggiarlo.

Dopo quattro stagioni all'Old Trafford e oltre 150 presenze con la maglia dei Red Devils, Casemiro ha parlato ai microfoni di The Athletic in seguito alla sconfitta del suo Brasile per 2-1 contro la Francia. E ha dichiarato quanto segue sul suo futuro: "Mi sto ancora divertendo molto (a Manchester, ndr). L'affetto che i tifosi mi hanno dimostrato è immenso. Ma credo davvero che la decisione sia presa e definitiva", ha confermato quanto spiegato precedentemente. "Penso che queste ultime partite al Manchester United saranno momenti difficili".

Con il tecnico ad interim Michael Carrick il feeling è assoluto, essendo stato ex centrocampista e colonna portante del Manchester United in passato: "Soprattutto, Michael è uno specialista nella mia posizione in campo, è stato un giocatore davvero grandioso. Questo rende tutto molto più facile e lui parla sempre con noi. Sento che in questo momento a Manchester siamo in una buona dinamica e il mio obiettivo ora è riportare il club in Champions League".

L'obiettivo è alla portata, con sette giornate al termine della Premier League e il terzo posto in classifica a tenere vive le speranze. Nel frattempo nelle ultime ore dal Brasile sono arrivati rumors di un corteggiamento in atto da parte dell'Inter, di vari club arabi e pure la MLS a bussare alla porta dell'ex Real Madrid che dal 30 giugno sarà disponibile a costo zero (in attesa di scoprire l'ingaggio).