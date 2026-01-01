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Neymar ai Mondiali, sì o no? Casemiro consiglia Ancelotti: "Ci parli e gli dica questa cosa"

Neymar ai Mondiali, sì o no? Casemiro consiglia Ancelotti: "Ci parli e gli dica questa cosa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:26Mondiali 2026
Pierpaolo Matrone

La questione Neymar continua a tenere banco in Brasile, tra dubbi sulla convocazione e interrogativi sulle sue condizioni fisiche. A intervenire è stato Casemiro, capitano della Seleção, che in un’intervista a ESPN Brasile ha preso posizione in modo deciso sul futuro del numero 10.

Per il centrocampista, l’arrivo di Carlo Ancelotti rappresenta una svolta importante per la nazionale, ma il nodo legato a Neymar resta aperto. Nonostante le recenti prestazioni poco brillanti e alcuni episodi fuori dal campo, come la lite in allenamento con Robinho Jr., Casemiro non ha dubbi: "(Neymar) non ha mai avuto questo tipo di problema. Ha sempre voluto divertirsi in campo e giocare a calcio. Neymar non deve dimostrare niente a nessuno".

Il capitano propone anche una possibile soluzione per gestire la situazione: "Penso che dovrebbero avere una conversazione e dire: 'Guarda, non giocherai molte partite, ma in una certa partita sarai cruciale per quei 20 o 30 minuti'". Secondo lui, tutto dipenderà dal dialogo con il commissario tecnico. Fiducia totale in Ancelotti: "Non c'è allenatore migliore al mondo, con più esperienza di Carlo, per gestire una situazione come questa". Resta però un aspetto fondamentale: "Il problema principale è l'aspetto fisico".

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