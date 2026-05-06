Casemiro chiude alla permanenza allo United ma incorona Carrik: "Merita al 100% la conferma"

Nella lunga intervista che il centrocampista del Manchester United Casemiro ha concesso a ESPN c'è anche il tema del futuro allenatore dei Red Devils, con Michael Carrick preso per fare il traghettatore dopo l'esonero di Amorim, ma capace di vincere 10 partite nelle 14 fin qui disputate e già qualificato alla prossima Champions League. "Si merita pienamente la conferma" ha detto senza troppi giri di parole Casemiro. "Ha già dimostrato di avere ottime qualità per allenare il Manchester United. La scelta non spetta a me ma se potessi dare la mia opinione, merita totale fiducia da parte del club".

Il primo a beneficiare dell'arrivo di Carrick è stato Casemiro stesso, rimesso al centro della mediana dei Red Devils e autore di 5 reti e un assist: "Io sono stato uno di quelli più valorizzati dal suo arrivo. In generale Carrick è uno che conosce il club, che qui è un idolo: ha giocato molto per questa squadra, ha vinto titoli. Insomma, sa cos'è il Manchester United. Per me gli vanno fatti gli applausi, è stato una sorpresa in una stagione così travagliata".

Infine, Casemiro ha parlato anche del suo futuro chiudendo definitivamente la porta ai tanti tifosi che da settimane stanno intonando cori ad Old Trafford per chiedergli di firmare per un altro anno: "Non credo ci sia alcuna possibilità. Me ne vado, penso che siano stati quattro anni bellissimi e meravigliosi e sarò eternamente grato non solo al club, ma anche ai tifosi".