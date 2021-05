Ag. Brunetta: "Non avrebbe problemi a scendere in B col Parma. Ma non gioca mai..."

Ospite di ParmaLive.com, Sebastian Celoria, agente del talentuoso fantasista argentino Juan Brunetta, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, ha provato a fare chiarezza circa il futuro dell’argentino: “Se il Parma vorrà riscattarlo dovrà farlo entro il 15 di giugno, data in cui scade l’opzione - spiega Celoria - ma per ora, da parte del Parma non c'è stato alcun contatto”.

Il futuro di Brunetta non sarà a Parma quindi?

“Ci hanno chiamato alcuni club europei dicendosi interessati, ovviamente non posso dirti chi, ma su Juan ci sono alcune squadre in Europa che hanno presentato offerte”.

Con il direttore Carli avete più parlato?

“Io personalmente no, ma il mio socio lo ha fatto, un paio di mesi fa. Non ci ha detto nulla di nuovo”.

Scendere in B con il Parma sarebbe un problema per Juan?

“Non è un problema se a chiederlo è un club importante come il Parma”.

Juan cosa dice di questa situazione?

“Mister D’Aversa non lo fa mai entrare, non capisco come mai. Perde tutte le partite ma non si affida mai a lui. Tra di loro non c'è alcun problema, Juan è un professionista esemplare. Nessuno capisce il perché di queste scelte”.

In ogni caso Brunetta non tornerà in Argentina, o sbaglio?

“Juan è un giocatore del Godoy Cruz, però quello che posso dire è che continuerà a giocare in Europa”.