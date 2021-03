Ag. Kumbulla: "Napoli argomento del passato, ora è felice alla Roma. E vuole migliorare"

vedi letture

"Querelle tra Juve, Napoli e Roma? Questa è un'annata complicata e quindi ci sono situazioni al confine tra il regolamento e le leggi. Io credo che si sia operato tramite motivazioni ma sono questioni delicate. Il campionato, per forza di cose, darà a qualcuno qualcosa di cui lamentarsi ma è difficile far quadrare tutto". Così il procuratore Gianni Vitali, ai microfoni di Radio Marte, sulle polemiche per il rinvio della gara tra bianconeri e partenopei che si sarebbe dovuta giocare oggi e che ha causato le ire della Roma.

Gianni Vitali, poi, parla della possibilità del suo assistito di andare al Napoli, prima del trasferimento alla Roma: "C'è mancato poco che il Napoli prendesse Kumbulla? L'argomento lo abbiamo già trattato e discusso, in questo momento lui è felice alla Roma e lavora per fare il meglio per sé e per la Roma. Ciò che c'è stato in passato lo conosciamo perfettamente. Meglio nella difesa a 3? I principi richiesti tra Roma e Verona non sono gli stessi, sono convinto comunque che lui possa giocare anche a sinistra. Gli allenatori si fidano molto della sua capacità gestionale. La sua stagione è estremamente positiva. In una realtà importantissima come la Roma sta giocando moltissimo, non penso si possa credere di poter giocare tutte le partite. L'obiettivo è migliorare giornalmente. Giovedì e domenica la Roma ha due gare molto importanti, contro il Napoli è aperta a tutti i risultati", ha concluso.