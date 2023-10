Ag. Lautaro Martinez: "Rinnovo? Lavoreremo con l'Inter, non vuole lasciare questo club"

"Rinnovo del contratto? Ci lavoreremo con l'Inter, ma posso confermare che ama l'Inter e che non vuole lasciare questo grandissimo club". Così l'agente del capitano nerazzurro Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ai taccuini di 'Fcinter1908' in merito alla possibilità di prolungare l'attuale accordo tra l'Inter e il centravanti argentino in scadenza il 30 giugno 2026.

Sull'eccellente avvio di stagione di Lautaro, queste le parole di Camano: "Non è dovuto a una cosa sola. E' felice, si trova esattamente dove vuole stare e con un progetto, quello dell'Inter, che è molto ambizioso. Ha un rapporto spettacolare con i suoi compagni e con lo staff tecnico. In definitiva si trova in un progetto di alto livello e a lungo termine da parte di uno dei club più grandi d'Europa. Ed è molto felice anche per quanto riguarda la sua vita privata, con una famiglia stupenda".