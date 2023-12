Ag.Zapata: "Prima del Torino, in estate c'era la Roma. Ma l'Atalanta ha detto no ai giallorossi"

Autore di due gol nella sfida vinta 3-0 contro la sua ex Atalanta, Duvan Zapata ieri con la maglia del Torino s'è preso la personale rivincita contro chi, in estate, non credeva più in lui. "Duvan era molto emozionato dopo la partita - ha dichiarato il suo procuratore Fernando Schena ai taccuini di 'SportItalia' -. Ha vissuto qualcosa di simile ad un film, un sogno, ieri sera. D'altronde di fronte aveva l'Atalanta, una squadra dove è stato ben cinque anni. Ha amato molto la Dea e la città di Bergamo".

Le lacrime non erano rivolte solo al suo ex club, ma anche al periodo senza gol che ha vissuto: "Duvan è sempre arrabbiato quando non segna, non è stato facile questo periodo, ma lui è un grande professionista e lavora sempre al 100% per migliorare".

Schena è poi tornato su ciò che è accaduto ad agosto: "Prima del Toro lo voleva la Roma e lui voleva andarci. L'Atalanta però non aveva intenzione di cederlo ai giallorossi e poi è arrivata questa opportunità. Oggi è felice e il suo presente è a Torino, dove ha fiducia e dove si sente importante. Speriamo che segni ancora tanto e che questi due gol siano i primi di una lunga serie".