Brown parla da calciatore del Fenerbahce: "Grande opportunità lavorare con Mourinho"

Nel corso della serata, è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Archie Brown da parte del Fenerbahce. Un giocatore che sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia del Milan, ma che alla fine ha deciso di andare a giocare da José Mourinho. Di seguito le sue prime dichiarazioni da giocatore gialloblù, rilasciate a Fenerbahçe Television: “Mi sento a casa. È una grande opportunità lavorare con Mourinho“.

La quasi fumata bianca con il Milan è stata ammessa, con delle recenti dichiarazioni, dal diretto interessato: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener". Su questa trattativa non andata in porto si è espresso, tra gli altri, anche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani su X: "Il punto non è aver perso Brown (chissà se è davvero bravo). Il punto è che il Milan ha perso il confronto non con il Real, ma col Fenerbahce. Questo purtroppo dà la misura delle attuali potenzialità di Cardinale e Redbird".

Le alternative per il Milan

Sfumato Brown, il Milan tiene sotto stretta osservazione Melvin Bard: classe 2000 in forza al Nizza. Nella lista dei rossoneri ci sono anche altri nomi, in modo da non farsi trovare impreparati in caso di fumata bianca per Bard: i profili in questione sono quelli di Javi Galán dell'Atletico Madrid e Fabiano Parisi della Fiorentina.