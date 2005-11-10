Il Torino aspetta Comuzzo. E guarda in Olanda per il centrocampo: piace Fitz-Jim
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Il centrocampista olandese classe 2003, cresciuto nell'Ajax in cui gioca ancora oggi, è l'ultima idea di Petrachi per il calciomercato dei granata.
Il Torino sta per accogliere Pietro Comuzzo dalla Fiorentina per la propria difesa, ma nel mirino della società granata ci sono anche obiettivi per il centrocampo.
Occhi su Fitz-Jim dell'Ajax
L'ultima idea del Toro in tal senso porta in Olanda e al profilo di Kian Fitz-Jim (23 anni), olandese classe 2003 in forza all'Ajax e cresciuto nel settore giovanile dei Lancieri, fino a trovare spazio in prima squadra con una certa continuità nel corso della passata stagione. Lo riferisce Sky Sport, che ricorda anche come Fitz-Jim abbia esibito prestazioni degne di attenzione, tanto da accendere l'interessamento del Torino.
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