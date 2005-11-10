Lazio, che si fa con Polymarket? Il main sponsor da ieri è oscurato in Italia

Come da previsioni delle ultime settimane, il rischio che la Lazio 'perda' la sponsorizzazione principale sulle proprie divise da gioco è tangibile.

Come previsto, potrebbero nascere problemi per la Lazio a seguito dei giudizi dati in Italia da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a proposito di Polymarket, portale di scommesse sportive il cui accesso nel nostro paese è stato oggetto di restrizioni per via della sua natura, giudicata priva delle necessarie autorizzazioni per poter operare nel nostro mercato dedicato.

In Italia non è più accessibile

Da ieri, infatti, non è possibile accedere al portale di Polymarket tramite piattaforme con dominio registrato in Italia. Il sito risulta oscurato. In ballo rischia di esserci quindi l'intero accordo di sponsorizzazione, secondo il quale la Lazio avrebbe dovuto incassare 22 milioni di dollari nell'arco di due stagioni. E oggi il rischio che il main sponsor possa non figurare sulle divise dei biancocelesti in questa stagione, è decisamente concreto.

La posizione della Lazio

Quindici giorni fa la Lazio aveva preso una posizione ufficiale tramite una nota fatta pervenire dall'ufficio comunicazione del club biancoceleste all'agenzia Agimeg. Nella quale si leggeva: "Al momento stiamo attendendo le opportune comunicazioni da parte del nostro partner in merito alla vicenda. Fino ad allora preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni né formulare valutazioni su una questione che riguarda il partner stesso e i suoi interlocutori competenti".