Ajax-Roma 1-2, Ten Hag e il rigore sbagliato da Tadic: "Incredibile, ne aveva segnati 17 di fila"

Erik ten Hag commenta il ko dell'Ajax contro la Roma, subito in rimonta. Eppure i lancieri, in vantaggio alla fine del primo tempo con una rete di Klaassen, hanno avuto l'opportunità di raddoppiare con un rigore assegnato al 53' per fallo in area di Ibanez su Tadic. L'errore dal dischetto del serbo e quattro minuti più tardi di Scherpen sulla punizione di Pellegrini hanno stravolto completamente la partita.

Può spiegare il rigore sbagliato da Tadic e la papera di Scherpen?

"Ovviamente no, Tadic ha segnato 17 rigori consecutivi prima di questo errore. È un momento sfortunato. Poi c'è stato l'errore di Scherpen. Sono stati momenti chiave nella gara di questa sera".