Al 45' il Porto è avanti 1-0 su rigore: alla Juventus ora serve l'impresa

Il Porto è avanti 1-0 al 45' e ora avrà bisogno di due gol per arrivare almeno ai supplementari in virtù del ko per 2-1 all'andata. E dire che tutto all'inizio, dopo due minuti, poteva essere diverso. Arthur apre il compasso, Cuadrado chiude il cerchio con un cross delizioso e Morata conclude di testa troppo centrale. Il calcio è questione di centimetri, sicché Marchesin respinge e lì, dopo due minuti, la storia poteva cambiare. Invece. Però. La Juventus in questi primi quarantacinque minuti e per gran parte di questa stagione è il racconto di un vorrei ma non riesco. Perché potrebbe potrebbe pure, invece dopo qualche minuto d'assalto furioso, finisce sulle ginocchia. Il Porto insiste una, due, tre volte. Poi trova un rigore che è dubbio e accompagnato da proteste, però l'intervento al diciannovesimo di Demiral su Taremi è ingenuo: palla dalla destra, l'iraniano è di spalle e allarga la gamba cercando il contatto più che il possesso. Il turco, anziché temporeggiare, frana sulla punta e Kuipers decide che l'intervento è falloso. Sergio Oliveira, dal dischetto, conferma la sua freddezza e fa 1-0.

La Juve subisce il colpo Prova a rialzare l'orgoglio, a ricomporsi. Però manca di lucidità. Cristiano Ronaldo davanti è poco e mal servito dai compagni: il Porto gioca un calcio italiano, chiuso e serrato. Quando la Juve attacca, ha una linea di sei a difendere, schierata, sicché crossare è complicato e inserirsi peggio ancora. Tanti palloni per Chiesa ma Manafà e Mbemba provano a tenerlo a bada in due. Conceicao l'ha preparata bene: impedisce alla Juventus di attaccare sugli esterni e non concede spazi agli attaccanti, ripartendo veloce in transizione con Marega, Corona e Taremi. All'italiana. Difesa, aggressività, pragmatismo. Ora alla Juventus servirà l'impresa.