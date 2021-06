Al Marocco basta Hakimi: 1-0 al Burkina Faso, gol con dedica a Eriksen per l'interista

Il Marocco vince di misura contro il Burkina Faso nel test amichevole andato in scena questa sera a Rabat: a segnare la rete decisiva è stato Achraf Hakimi, che ha poi dedicato il gol a Christian Eriksen, colpito da un malore poche ore prima nella sfida tra Danimarca e Finlandia. Novanta minuti in panchina per il viola Amrabat, che ha assistito da bordocampo al successo dei suoi. Si conclude così la tornata di partite in questo mese della Nazionale di Halilhodzic, che si riunirà a settembre per gli impegni di qualificazione al Mondiale in Qatar.