Alberto Bigon: "Il Napoli ha fatto un'impresa che verrà ricordata. Può aprire un ciclo"

Alberto Bigon, allenatore che ha vinto il secondo scudetto col Napoli di Maradona nel 1990, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del titolo raggiunto ieri dagli azzurri: "Spalletti e il suo Napoli, vincendo con 5 giornate d'anticipo, hanno fatto un'impresa che sarà ricordata, come è ricordata la nostra. Togliere tre galli nel pollaio come Insigne, Mertens e Koulibaly, è stata la mossa vincente e ha consentito ai giovani di esprimersi al massimo. Per me possono aprire un ciclo vincente. Avrebbe potuto fare più strada in Europa già quest'anno. Magari succederà la prossima stagione".