All'improvviso Reus! All'82' il Borussia Dortmund pareggia in casa di Guardiola

Dopo una gara soporifera, lo squillo: Haaland, finora impalpabile, serve in profondità per Reus. Difesa del City perforata ed Ederson prende un gol inevitabile. All'83' è sorprendente pareggio per il Borussia Dortmund in casa del Manchester City.